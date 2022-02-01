Menu
Star Trek: Strange New Worlds
Filming Locations: Star Trek: Strange New Worlds
Toronto, Ontario, Canada
Ontario, Canada
Filming Dates
1 February 2022 - 30 June 2022
11 December 2023 - 21 May 2024
