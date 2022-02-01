Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Star Trek: Strange New Worlds

  • Toronto, Ontario, Canada
  • Ontario, Canada

Filming Dates

  • 1 February 2022 - 30 June 2022
  • 11 December 2023 - 21 May 2024
