В 1 сезоне сериала «Magic: The Gathering» действие разворачивается в мультивселенной, где особые создания под названием мироходцы путешествуют по разным мирам и вступают в битвы. В центре сюжета находится Гидеон Джура – белый маг, который является частью коалиции Gatewatch. Герой родился в обычной семье, но вырос могущественным воином. В отличие от других мироходцев, Гидеон не боится сражений. Чувство долга и верность своему делу сделали его истинным героем, которого ждет немало испытаний на пути.