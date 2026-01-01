В 1 сезоне сериала «Я здесь больше не живу!» Алла преподает детям английский язык. Героиня всю жизнь живет ради кого-то: своих экс-супругов, детей и учеников. Женщина совершенно не умеет говорить «нет», и окружающие вовсю пользуются ее безотказностью. Однако постоянная жертвенность начинает тяготить Аллу. Вскоре дочь Наташа шокирует ее сообщением о том, что она ждет ребенка. Девушка не знает, кто отец будущего малыша, и просит помощи у матери. Тем временем Алла случайно попадает на встречу людей, которые больны раком.