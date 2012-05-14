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Kulinar
Seasons
Season 1
Kulinar
16+
Title
Сезон 1
Season premiere
14 May 2012
Production year
2012
Number of episodes
20
Runtime
16 hours 40 minutes
Series rating
6.0
Rate
12
votes
6.2
IMDb
"Kulinar" season 1 list of episodes.
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Серия 1
Season 1
Episode 1
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