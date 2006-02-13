В 1-м сезоне сериала «Грозовые ворота» командованию российских вооруженных сил становится известно, что на Северном Кавказе к одному из крупных горных перевалов начинают стягиваться боевики, в том числе многие опасные террористические лидеры. Роту старшего лейтенанта Александра Доронина направляют к «Грозовым воротам», чтобы держать оборону перевала до прибытия подмоги. Солдат усиливают отрядом спецназа под руководством майора Егорова. Его жена и ребенок погибли по вине террористов, поэтому он лично заинтересован в поимке злодеев. Он знакомит Доронина со своим «двойным агентом» – чеченцем Шахом.