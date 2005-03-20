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Casanova 2005, season 1

Casanova season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Casanova Seasons Season 1
Casanova 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 54 minutes

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.8 IMDb

"Casanova" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 March 2005
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 March 2005
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 March 2005
TV series release schedule
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