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Casanova 2005, season 1
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Season 1
Casanova
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
23 March 2005
Production year
2005
Number of episodes
3
Runtime
2 hours 54 minutes
Series rating
7.6
Rate
11
votes
7.8
IMDb
"Casanova" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
23 March 2005
Episode 2
Season 1
Episode 2
20 March 2005
Episode 3
Season 1
Episode 3
27 March 2005
TV series release schedule
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