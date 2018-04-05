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Deep State 2018 - 2019 season 1

Deep State season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Deep State Seasons Season 1
Deep State 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.1 IMDb

"Deep State" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Old Habits
Season 1 Episode 1
5 April 2018
A Kind of Warfare
Season 1 Episode 2
12 April 2018
The Man Came Around
Season 1 Episode 3
19 April 2018
Reunion
Season 1 Episode 4
26 April 2018
Merger
Season 1 Episode 5
3 May 2018
Stories
Season 1 Episode 6
10 May 2018
White Noise
Season 1 Episode 7
17 May 2018
Blood in the Sand
Season 1 Episode 8
24 May 2018
TV series release schedule
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