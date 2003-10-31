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Poor Anastasia 2003 - 2004, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Poor Anastasia
Seasons
Season 1
Bednaa Nasta
12+
Title
Сезон 1
Season premiere
31 October 2003
Production year
2003
Number of episodes
127
Runtime
84 hours 40 minutes
Series rating
6.2
Rate
14
votes
6.3
IMDb
"Poor Anastasia" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1
Episode 1
31 October 2003
Серия 2
Season 1
Episode 2
31 October 2003
Серия 3
Season 1
Episode 3
3 November 2003
Серия 4
Season 1
Episode 4
4 November 2003
Серия 5
Season 1
Episode 5
5 November 2003
Серия 6
Season 1
Episode 6
6 November 2003
Серия 7
Season 1
Episode 7
7 November 2003
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Season 1
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Season 1
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Season 1
Episode 10
12 November 2003
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Season 1
Episode 11
13 November 2003
Серия 12
Season 1
Episode 12
14 November 2003
Серия 13
Season 1
Episode 13
17 November 2003
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Season 1
Episode 14
18 November 2003
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Season 1
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19 November 2003
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Season 1
Episode 16
20 November 2003
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Season 1
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21 November 2003
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Season 1
Episode 18
24 November 2003
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Season 1
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25 November 2003
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Season 1
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26 November 2003
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Season 1
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27 November 2003
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Season 1
Episode 22
28 November 2003
Серия 23
Season 1
Episode 23
1 December 2003
Серия 24
Season 1
Episode 24
2 December 2003
Серия 25
Season 1
Episode 25
3 December 2003
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Season 1
Episode 26
4 December 2003
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Season 1
Episode 27
5 December 2003
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Season 1
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8 December 2003
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Season 1
Episode 29
9 December 2003
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Season 1
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10 December 2003
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Season 1
Episode 31
11 December 2003
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Season 1
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15 December 2003
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Season 1
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Season 1
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Season 1
Episode 35
18 December 2003
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Season 1
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19 December 2003
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Season 1
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22 December 2003
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Season 1
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23 December 2003
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Season 1
Episode 39
24 December 2003
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Season 1
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25 December 2003
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Season 1
Episode 41
26 December 2003
Серия 42
Season 1
Episode 42
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Серия 43
Season 1
Episode 43
6 January 2004
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Season 1
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7 January 2004
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Season 1
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8 January 2004
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Season 1
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Season 1
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Season 1
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22 January 2004
Серия 56
Season 1
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23 January 2004
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Season 1
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26 January 2004
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Season 1
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27 January 2004
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Season 1
Episode 59
28 January 2004
Серия 60
Season 1
Episode 60
29 January 2004
Серия 61
Season 1
Episode 61
30 January 2004
Серия 62
Season 1
Episode 62
2 February 2004
Серия 63
Season 1
Episode 63
3 February 2004
Серия 64
Season 1
Episode 64
4 February 2004
Серия 65
Season 1
Episode 65
5 February 2004
Серия 66
Season 1
Episode 66
6 February 2004
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Season 1
Episode 67
9 February 2004
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Season 1
Episode 68
10 February 2004
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Season 1
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11 February 2004
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Season 1
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12 February 2004
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Season 1
Episode 71
13 February 2004
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Season 1
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17 February 2004
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Episode 74
18 February 2004
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20 February 2004
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24 February 2004
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25 February 2004
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26 February 2004
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Season 1
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27 February 2004
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Season 1
Episode 82
1 March 2004
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2 March 2004
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3 March 2004
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Season 1
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4 March 2004
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Season 1
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5 March 2004
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Season 1
Episode 87
8 March 2004
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Season 1
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Season 1
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19 March 2004
Серия 97
Season 1
Episode 97
22 March 2004
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Season 1
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23 March 2004
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24 March 2004
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25 March 2004
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Season 1
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31 March 2004
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Season 1
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20 April 2004
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21 April 2004
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22 April 2004
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Season 1
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23 April 2004
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26 April 2004
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Season 1
Episode 124
27 April 2004
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Season 1
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28 April 2004
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Season 1
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Episode 127
30 April 2004
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