Во 2 сезоне сериала «1703» продолжаются смешные и грустные приключения московского полицейского Вадима Радченко в Северной столице. Уже несколько месяцев он работает в Питере вместе со своим новым напарником – хмурым и нервным капитаном Георгием Колпаковым. Однако этот город рок-музыки, петровской архитектуры и городских сумасшедших не перестает удивлять Вадика. Его друзьями становятся вебкам-модель, трансгендер, рокер, армянин и даже святой отец. Сам он надеется построить карьеру в стендапе, а его невеста-петербурженка Маша зарабатывает на жизнь организацией свадебных церемоний.