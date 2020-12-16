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Legend of Fei season 1 watch online

Legend of Fei season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Legend of Fei Seasons Season 1
Legend of Fei 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 51
Runtime 35 hours 42 minutes

Series rating

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"Legend of Fei" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 December 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 December 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 December 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 December 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 December 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 December 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 December 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 December 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 December 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 December 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 December 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 December 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
16 December 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
16 December 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 December 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 December 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
16 December 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
16 December 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
16 December 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
16 December 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
16 December 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
16 December 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
16 December 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
16 December 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
16 December 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
16 December 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
16 December 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
16 December 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
16 December 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 December 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
16 December 2020
Episode 33
Season 1 Episode 33
16 December 2020
Episode 34
Season 1 Episode 34
16 December 2020
Episode 35
Season 1 Episode 35
16 December 2020
Episode 36
Season 1 Episode 36
16 December 2020
Episode 37
Season 1 Episode 37
16 December 2020
Episode 38
Season 1 Episode 38
16 December 2020
Episode 39
Season 1 Episode 39
16 December 2020
Episode 40
Season 1 Episode 40
16 December 2020
Episode 41
Season 1 Episode 41
16 December 2020
Episode 42
Season 1 Episode 42
16 December 2020
Episode 43
Season 1 Episode 43
16 December 2020
Episode 44
Season 1 Episode 44
16 December 2020
Episode 45
Season 1 Episode 45
16 December 2020
Episode 46
Season 1 Episode 46
16 December 2020
Episode 47
Season 1 Episode 47
16 December 2020
Episode 48
Season 1 Episode 48
16 December 2020
Episode 49
Season 1 Episode 49
16 December 2020
Episode 50
Season 1 Episode 50
16 December 2020
Episode 51
Season 1 Episode 51
16 December 2020
TV series release schedule
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