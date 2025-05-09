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TV Shows
How to Dump a Hockey Star
Seasons
Season 1
How to Dump a Hockey Star
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
9 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
61
Runtime
2 hours 2 minutes
Series rating
0.0
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0
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6.2
IMDb
"How to Dump a Hockey Star" season 1 list of episodes.
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