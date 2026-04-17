В 1 сезоне сериала «Выход есть всегда» Руслан бросает Ирину ради любовницы. Суд оставляет сына Кирилла с матерью, но бывший муж любой ценой хочет забрать мальчика себе. Внезапно с Ириной начинают происходить странные вещи: кто-то методично портит её репутацию, чтобы помочь Руслану изменить решение суда. Вскоре жизнь женщины оказывается под угрозой. Вместе с адвокатом Никитой она пытается найти заказчика покушения. Все подозрения падают на Руслана, но Ирина узнаёт, что и его жизни грозит опасность.