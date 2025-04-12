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TV Shows
Submitting to My Ex's Dad
Seasons
Season 1
Submitting to My Ex's Dad
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 April 2025
Production year
2025
Number of episodes
56
Runtime
56 minutes
Series rating
7.9
Rate
23
votes
7.7
IMDb
"Submitting to My Ex's Dad" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
12 April 2025
Episode 2
Season 1
Episode 2
12 April 2025
Episode 3
Season 1
Episode 3
12 April 2025
Episode 4
Season 1
Episode 4
12 April 2025
Episode 5
Season 1
Episode 5
12 April 2025
Episode 6
Season 1
Episode 6
12 April 2025
Episode 7
Season 1
Episode 7
12 April 2025
Episode 8
Season 1
Episode 8
12 April 2025
Episode 9
Season 1
Episode 9
12 April 2025
Episode 10
Season 1
Episode 10
12 April 2025
Episode 11
Season 1
Episode 11
12 April 2025
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Season 1
Episode 12
12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
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Season 1
Episode 14
12 April 2025
Episode 15
Season 1
Episode 15
12 April 2025
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Season 1
Episode 16
12 April 2025
Episode 17
Season 1
Episode 17
12 April 2025
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12 April 2025
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Season 1
Episode 19
12 April 2025
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12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
Episode 25
Season 1
Episode 25
12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
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Episode 27
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Season 1
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Episode 34
12 April 2025
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12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
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Season 1
Episode 38
12 April 2025
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Season 1
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Season 1
Episode 40
12 April 2025
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Season 1
Episode 41
12 April 2025
Episode 42
Season 1
Episode 42
12 April 2025
Episode 43
Season 1
Episode 43
12 April 2025
Episode 44
Season 1
Episode 44
12 April 2025
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Season 1
Episode 45
12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
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Season 1
Episode 47
12 April 2025
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12 April 2025
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Season 1
Episode 49
12 April 2025
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Season 1
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12 April 2025
Episode 51
Season 1
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12 April 2025
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Season 1
Episode 52
12 April 2025
Episode 53
Season 1
Episode 53
12 April 2025
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Season 1
Episode 54
12 April 2025
Episode 55
Season 1
Episode 55
12 April 2025
Episode 56
Season 1
Episode 56
12 April 2025
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