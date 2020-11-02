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Possessions 2020, season 1

Possessions season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Possessions Seasons Season 1
Possessions
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes

Series rating

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5.8 IMDb

"Possessions" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 November 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 November 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 November 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 November 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 November 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 November 2020
TV series release schedule
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