В 1 сезоне сериала «Скрученная йога» группа молодых людей со всего мира отправляется на поиски внутреннего покоя и смысла жизни через древние практики, но вместо просветления попадает под влияние затворнического румынского «гуру» Грегориана Биволару. Этот харизматичный лидер управляет международной сетью студий йоги, специализирующихся на тантрических ритуалах. Постепенно ученики начинают подозревать, что оказались не в духовной обители, а в настоящем культе. Особую тревогу вызывает тёмное прошлое Биволару, который, как выясняется, регулярно приглашал избранных учениц в свою парижскую квартиру для «частных инициаций». Теперь эти женщины объединились с французскими властями, чтобы добиться справедливости: против гуру выдвинуты обвинения в торговле людьми, похищениях и изнасилованиях. Сам Биволару отрицает все обвинения, но бывшие последовательницы полны решимости доказать его вину и рассказать миру правду о том, что скрывается за красивой вывеской духовной школы.