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Twisted Yoga 2026, season 1

Twisted Yoga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Twisted Yoga Seasons Season 1
Twisted Yoga 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 9 minutes
"Twisted Yoga" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скрученная йога» группа молодых людей со всего мира отправляется на поиски внутреннего покоя и смысла жизни через древние практики, но вместо просветления попадает под влияние затворнического румынского «гуру» Грегориана Биволару. Этот харизматичный лидер управляет международной сетью студий йоги, специализирующихся на тантрических ритуалах. Постепенно ученики начинают подозревать, что оказались не в духовной обители, а в настоящем культе. Особую тревогу вызывает тёмное прошлое Биволару, который, как выясняется, регулярно приглашал избранных учениц в свою парижскую квартиру для «частных инициаций». Теперь эти женщины объединились с французскими властями, чтобы добиться справедливости: против гуру выдвинуты обвинения в торговле людьми, похищениях и изнасилованиях. Сам Биволару отрицает все обвинения, но бывшие последовательницы полны решимости доказать его вину и рассказать миру правду о том, что скрывается за красивой вывеской духовной школы.

Series rating

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6.1 IMDb

"Twisted Yoga" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Chapter One: All About Love
Season 1 Episode 1
13 March 2026
Chapter Two: Initiation
Season 1 Episode 2
13 March 2026
Chapter Three: The Guru
Season 1 Episode 3
13 March 2026
TV series release schedule
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