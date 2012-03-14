Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Efrosina 2010 - 2013, season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Efrosina
Seasons
Season 3
Efrosina
12+
Title
Сезон 3
Season premiere
14 March 2012
Production year
2012
Number of episodes
239
Runtime
171 hours 17 minutes
Season 3 Cast
Anastasiya Makarova
Pyotr Krylov
Vasily Slusarenko
Sergey Romanyuk
Viktor Tsekalo
Valeriy Zolotukhin
All Season 3 Cast
Series rating
0.0
Rate
0
vote
3.2
IMDb
"Efrosina" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 3
Episode 1
14 March 2012
Серия 2
Season 3
Episode 2
15 March 2012
Серия 3
Season 3
Episode 3
16 March 2012
Серия 4
Season 3
Episode 4
19 March 2012
Серия 5
Season 3
Episode 5
20 March 2012
Серия 6
Season 3
Episode 6
21 March 2012
Серия 7
Season 3
Episode 7
22 March 2012
Серия 8
Season 3
Episode 8
23 March 2012
Серия 9
Season 3
Episode 9
26 March 2012
Серия 10
Season 3
Episode 10
27 March 2012
Серия 11
Season 3
Episode 11
28 March 2012
Серия 12
Season 3
Episode 12
29 March 2012
Серия 13
Season 3
Episode 13
30 March 2012
Серия 14
Season 3
Episode 14
2 April 2012
Серия 15
Season 3
Episode 15
3 April 2012
Серия 16
Season 3
Episode 16
4 April 2012
Серия 17
Season 3
Episode 17
5 April 2012
Серия 18
Season 3
Episode 18
6 April 2012
Серия 19
Season 3
Episode 19
9 April 2012
Серия 20
Season 3
Episode 20
10 April 2012
Серия 21
Season 3
Episode 21
11 April 2012
Серия 22
Season 3
Episode 22
12 April 2012
Серия 23
Season 3
Episode 23
13 April 2012
Серия 24
Season 3
Episode 24
16 April 2012
Серия 25
Season 3
Episode 25
17 April 2012
Серия 26
Season 3
Episode 26
18 April 2012
Серия 27
Season 3
Episode 27
19 April 2012
Серия 28
Season 3
Episode 28
20 April 2012
Серия 29
Season 3
Episode 29
23 April 2012
Серия 30
Season 3
Episode 30
24 April 2012
Серия 31
Season 3
Episode 31
25 April 2012
Серия 32
Season 3
Episode 32
26 April 2012
Серия 33
Season 3
Episode 33
27 April 2012
Серия 34
Season 3
Episode 34
30 April 2012
Серия 35
Season 3
Episode 35
1 May 2012
Серия 36
Season 3
Episode 36
2 May 2012
Серия 37
Season 3
Episode 37
3 May 2012
Серия 38
Season 3
Episode 38
5 May 2012
Серия 39
Season 3
Episode 39
10 May 2012
Серия 40
Season 3
Episode 40
11 May 2012
Серия 41
Season 3
Episode 41
12 May 2012
Серия 42
Season 3
Episode 42
14 May 2012
Серия 43
Season 3
Episode 43
15 May 2012
Серия 44
Season 3
Episode 44
16 May 2012
Серия 45
Season 3
Episode 45
17 May 2012
Серия 46
Season 3
Episode 46
18 May 2012
Серия 47
Season 3
Episode 47
21 May 2012
Серия 48
Season 3
Episode 48
22 May 2012
Серия 49
Season 3
Episode 49
23 May 2012
Серия 50
Season 3
Episode 50
24 May 2012
Серия 51
Season 3
Episode 51
25 May 2012
Серия 52
Season 3
Episode 52
28 May 2012
Серия 53
Season 3
Episode 53
29 May 2012
Серия 54
Season 3
Episode 54
30 May 2012
Серия 55
Season 3
Episode 55
31 May 2012
Серия 56
Season 3
Episode 56
1 June 2012
Серия 57
Season 3
Episode 57
4 June 2012
Серия 58
Season 3
Episode 58
5 June 2012
Серия 59
Season 3
Episode 59
6 June 2012
Серия 60
Season 3
Episode 60
7 June 2012
Серия 61
Season 3
Episode 61
8 June 2012
Серия 62
Season 3
Episode 62
9 June 2012
Серия 63
Season 3
Episode 63
13 June 2012
Серия 64
Season 3
Episode 64
14 June 2012
Серия 65
Season 3
Episode 65
15 June 2012
Серия 66
Season 3
Episode 66
18 June 2012
Серия 67
Season 3
Episode 67
19 June 2012
Серия 68
Season 3
Episode 68
20 June 2012
Серия 69
Season 3
Episode 69
21 June 2012
Серия 70
Season 3
Episode 70
22 June 2012
Серия 71
Season 3
Episode 71
25 June 2012
Серия 72
Season 3
Episode 72
26 June 2012
Серия 73
Season 3
Episode 73
27 June 2012
Серия 74
Season 3
Episode 74
28 June 2012
Серия 75
Season 3
Episode 75
29 June 2012
Серия 76
Season 3
Episode 76
2 July 2012
Серия 77
Season 3
Episode 77
3 July 2012
Серия 78
Season 3
Episode 78
4 July 2012
Серия 79
Season 3
Episode 79
5 July 2012
Серия 80
Season 3
Episode 80
6 July 2012
Серия 81
Season 3
Episode 81
9 July 2012
Серия 82
Season 3
Episode 82
10 July 2012
Серия 83
Season 3
Episode 83
11 July 2012
Серия 84
Season 3
Episode 84
12 July 2012
Серия 85
Season 3
Episode 85
13 July 2012
Серия 86
Season 3
Episode 86
16 July 2012
Серия 87
Season 3
Episode 87
17 July 2012
Серия 88
Season 3
Episode 88
18 July 2012
Серия 89
Season 3
Episode 89
19 July 2012
Серия 90
Season 3
Episode 90
20 July 2012
Серия 91
Season 3
Episode 91
23 July 2012
Серия 92
Season 3
Episode 92
24 July 2012
Серия 93
Season 3
Episode 93
25 July 2012
Серия 94
Season 3
Episode 94
26 July 2012
Серия 95
Season 3
Episode 95
27 July 2012
Серия 96
Season 3
Episode 96
30 July 2012
Серия 97
Season 3
Episode 97
31 July 2012
Серия 98
Season 3
Episode 98
1 August 2012
Серия 99
Season 3
Episode 99
2 August 2012
Серия 100
Season 3
Episode 100
3 August 2012
Серия 101
Season 3
Episode 101
6 August 2012
Серия 102
Season 3
Episode 102
7 August 2012
Серия 103
Season 3
Episode 103
8 August 2012
Серия 104
Season 3
Episode 104
9 August 2012
Серия 105
Season 3
Episode 105
10 August 2012
Серия 106
Season 3
Episode 106
13 August 2012
Серия 107
Season 3
Episode 107
14 August 2012
Серия 108
Season 3
Episode 108
15 August 2012
Серия 109
Season 3
Episode 109
16 August 2012
Серия 110
Season 3
Episode 110
17 August 2012
Серия 111
Season 3
Episode 111
20 August 2012
Серия 112
Season 3
Episode 112
21 August 2012
Серия 113
Season 3
Episode 113
22 August 2012
Серия 114
Season 3
Episode 114
23 August 2012
Серия 115
Season 3
Episode 115
24 August 2012
Серия 116
Season 3
Episode 116
27 August 2012
Серия 117
Season 3
Episode 117
28 August 2012
Серия 118
Season 3
Episode 118
29 August 2012
Серия 119
Season 3
Episode 119
30 August 2012
Серия 120
Season 3
Episode 120
31 August 2012
Серия 121
Season 3
Episode 121
3 September 2012
Серия 122
Season 3
Episode 122
4 September 2012
Серия 123
Season 3
Episode 123
5 September 2012
Серия 124
Season 3
Episode 124
6 September 2012
Серия 125
Season 3
Episode 125
7 September 2012
Серия 126
Season 3
Episode 126
10 September 2012
Серия 127
Season 3
Episode 127
11 September 2012
Серия 128
Season 3
Episode 128
12 September 2012
Серия 129
Season 3
Episode 129
13 September 2012
Серия 130
Season 3
Episode 130
14 September 2012
Серия 131
Season 3
Episode 131
17 September 2012
Серия 132
Season 3
Episode 132
18 September 2012
Серия 133
Season 3
Episode 133
19 September 2012
Серия 134
Season 3
Episode 134
20 September 2012
Серия 135
Season 3
Episode 135
21 September 2012
Серия 136
Season 3
Episode 136
24 September 2012
Серия 137
Season 3
Episode 137
25 September 2012
Серия 138
Season 3
Episode 138
26 September 2012
Серия 139
Season 3
Episode 139
27 September 2012
Серия 140
Season 3
Episode 140
28 September 2012
Серия 141
Season 3
Episode 141
1 October 2012
Серия 142
Season 3
Episode 142
2 October 2012
Серия 143
Season 3
Episode 143
3 October 2012
Серия 144
Season 3
Episode 144
4 October 2012
Серия 145
Season 3
Episode 145
5 October 2012
Серия 146
Season 3
Episode 146
8 October 2012
Серия 147
Season 3
Episode 147
9 October 2012
Серия 148
Season 3
Episode 148
10 October 2012
Серия 149
Season 3
Episode 149
11 October 2012
Серия 150
Season 3
Episode 150
12 October 2012
Серия 151
Season 3
Episode 151
15 October 2012
Серия 152
Season 3
Episode 152
16 October 2012
Серия 153
Season 3
Episode 153
18 October 2012
Серия 154
Season 3
Episode 154
19 October 2012
Серия 155
Season 3
Episode 155
22 October 2012
Серия 156
Season 3
Episode 156
23 October 2012
Серия 157
Season 3
Episode 157
24 October 2012
Серия 158
Season 3
Episode 158
25 October 2012
Серия 159
Season 3
Episode 159
26 October 2012
Серия 160
Season 3
Episode 160
29 October 2012
Серия 161
Season 3
Episode 161
30 October 2012
Серия 162
Season 3
Episode 162
31 October 2012
Серия 163
Season 3
Episode 163
1 November 2012
Серия 164
Season 3
Episode 164
2 November 2012
Серия 165
Season 3
Episode 165
6 November 2012
Серия 166
Season 3
Episode 166
7 November 2012
Серия 167
Season 3
Episode 167
8 November 2012
Серия 168
Season 3
Episode 168
9 November 2012
Серия 169
Season 3
Episode 169
12 November 2012
Серия 170
Season 3
Episode 170
13 November 2012
Серия 171
Season 3
Episode 171
14 November 2012
Серия 172
Season 3
Episode 172
15 November 2012
Серия 173
Season 3
Episode 173
16 November 2012
Серия 174
Season 3
Episode 174
19 November 2012
Серия 175
Season 3
Episode 175
20 November 2012
Серия 176
Season 3
Episode 176
21 November 2012
Серия 177
Season 3
Episode 177
22 November 2012
Серия 178
Season 3
Episode 178
23 November 2012
Серия 179
Season 3
Episode 179
26 November 2012
Серия 180
Season 3
Episode 180
27 November 2012
Серия 181
Season 3
Episode 181
28 November 2012
Серия 182
Season 3
Episode 182
29 November 2012
Серия 183
Season 3
Episode 183
30 November 2012
Серия 184
Season 3
Episode 184
3 December 2012
Серия 185
Season 3
Episode 185
4 December 2012
Серия 186
Season 3
Episode 186
5 December 2012
Серия 187
Season 3
Episode 187
6 December 2012
Серия 188
Season 3
Episode 188
7 December 2012
Серия 189
Season 3
Episode 189
10 December 2012
Серия 190
Season 3
Episode 190
11 December 2012
Серия 191
Season 3
Episode 191
12 December 2012
Серия 192
Season 3
Episode 192
13 December 2012
Серия 193
Season 3
Episode 193
14 December 2012
Серия 194
Season 3
Episode 194
17 December 2012
Серия 195
Season 3
Episode 195
18 December 2012
Серия 196
Season 3
Episode 196
19 December 2012
Серия 197
Season 3
Episode 197
20 December 2012
Серия 198
Season 3
Episode 198
21 December 2012
Серия 199
Season 3
Episode 199
24 December 2012
Серия 200
Season 3
Episode 200
26 December 2012
Серия 201
Season 3
Episode 201
14 January 2013
Серия 202
Season 3
Episode 202
15 January 2013
Серия 203
Season 3
Episode 203
16 January 2013
Серия 204
Season 3
Episode 204
17 January 2013
Серия 205
Season 3
Episode 205
18 January 2013
Серия 206
Season 3
Episode 206
21 January 2013
Серия 207
Season 3
Episode 207
22 January 2013
Серия 208
Season 3
Episode 208
23 January 2013
Серия 209
Season 3
Episode 209
24 January 2013
Серия 210
Season 3
Episode 210
25 January 2013
Серия 211
Season 3
Episode 211
28 January 2013
Серия 212
Season 3
Episode 212
29 January 2013
Серия 213
Season 3
Episode 213
30 January 2013
Серия 214
Season 3
Episode 214
31 January 2013
Серия 215
Season 3
Episode 215
1 February 2013
Серия 216
Season 3
Episode 216
4 February 2013
Серия 217
Season 3
Episode 217
5 February 2013
Серия 218
Season 3
Episode 218
6 February 2013
Серия 219
Season 3
Episode 219
7 February 2013
Серия 220
Season 3
Episode 220
8 February 2013
Серия 221
Season 3
Episode 221
11 February 2013
Серия 222
Season 3
Episode 222
12 February 2013
Серия 223
Season 3
Episode 223
13 February 2013
Серия 224
Season 3
Episode 224
14 February 2013
Серия 225
Season 3
Episode 225
15 February 2013
Серия 226
Season 3
Episode 226
18 February 2013
Серия 227
Season 3
Episode 227
19 February 2013
Серия 228
Season 3
Episode 228
20 February 2013
Серия 229
Season 3
Episode 229
21 February 2013
Серия 230
Season 3
Episode 230
22 February 2013
Серия 231
Season 3
Episode 231
25 February 2013
Серия 232
Season 3
Episode 232
26 February 2013
Серия 233
Season 3
Episode 233
27 February 2013
Серия 234
Season 3
Episode 234
28 February 2013
Серия 235
Season 3
Episode 235
1 March 2013
Серия 236
Season 3
Episode 236
4 March 2013
Серия 237
Season 3
Episode 237
5 March 2013
Серия 238
Season 3
Episode 238
6 March 2013
Серия 239
Season 3
Episode 239
7 March 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree