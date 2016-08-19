В 1-м сезоне сериала «Жан-Клод Ван Джонсон» популярный американский актер бельгийского происхождения и главный герой остросюжетных блокбастеров Жан-Клод Ван Дамм решает сменить профессию. Он хочет испробовать десятилетиями отработанные на съемочной площадке боевые приемы в реальной схватке со злом. Он превращается в специального агента Джонсона, использующего съемки в кино как надежное прикрытие для своей основной работы. Ежедневно он сталкивается с мафией, убийцами, террористами и наркоторговцами, а в свободное от спасения мира время снимается в новой экранизации «Приключений Гекльберри Финна».