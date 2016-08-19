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Jean-Claude Van Johnson 2016 - 2017, season 1

Jean-Claude Van Johnson season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jean-Claude Van Johnson Seasons Season 1
Jean-Claude Van Johnson
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Jean-Claude Van Johnson" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жан-Клод Ван Джонсон» популярный американский актер бельгийского происхождения и главный герой остросюжетных блокбастеров Жан-Клод Ван Дамм решает сменить профессию. Он хочет испробовать десятилетиями отработанные на съемочной площадке боевые приемы в реальной схватке со злом. Он превращается в специального агента Джонсона, использующего съемки в кино как надежное прикрытие для своей основной работы. Ежедневно он сталкивается с мафией, убийцами, террористами и наркоторговцами, а в свободное от спасения мира время снимается в новой экранизации «Приключений Гекльберри Финна».

Series rating

7.3
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Jean-Claude Van Johnson" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
19 August 2016
What Year Do You Think This Is?
Season 1 Episode 2
15 December 2017
A Little Conversation About Trust
Season 1 Episode 3
15 December 2017
If You're Lucky
Season 1 Episode 4
15 December 2017
Run to Nowhere
Season 1 Episode 5
15 December 2017
The World Still Needs Its Hero
Season 1 Episode 6
15 December 2017
TV series release schedule
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