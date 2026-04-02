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Krasota v tvoih glazah season 1 watch online

Krasota v tvoih glazah season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krasota v tvoih glazah Seasons Season 1
Krasota v tvoih glazah 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Krasota v tvoih glazah" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красота в твоих глазах» Катя — спортивный врач и косметолог — всю себя отдаёт работе и заботе о больном отчиме. Из-за шрама на шее, оставшегося после аварии, она давно похоронила надежду на личное счастье. Всё меняется, когда в спортшколе появляется новый тренер Илья, бывший чемпион, чью карьеру разрушил скандал. Катя чувствует в нём родственную душу и впервые решается полюбить. Но цепь трагических событий приводит к беде: Илья оказывается в инвалидном кресле. Теперь Катя должна сделать выбор — сдаться или бороться за любимого и за своё право на любовь.

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"Krasota v tvoih glazah" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 April 2026
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 April 2026
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2026
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 April 2026
TV series release schedule
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