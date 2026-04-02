В 1 сезоне сериала «Красота в твоих глазах» Катя — спортивный врач и косметолог — всю себя отдаёт работе и заботе о больном отчиме. Из-за шрама на шее, оставшегося после аварии, она давно похоронила надежду на личное счастье. Всё меняется, когда в спортшколе появляется новый тренер Илья, бывший чемпион, чью карьеру разрушил скандал. Катя чувствует в нём родственную душу и впервые решается полюбить. Но цепь трагических событий приводит к беде: Илья оказывается в инвалидном кресле. Теперь Катя должна сделать выбор — сдаться или бороться за любимого и за своё право на любовь.