Kinoafisha TV Shows El refugio atómico Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: El refugio atómico

  • Madrid, Spain

Iconic scenes & Locations

Studio
Grupo Secuoya, Tres Cantos, Madrid, Spain
Filming Dates

  • 6 February 2024 - 27 July 2024
