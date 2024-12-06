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The Sticky 2024, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
The Sticky
Seasons
Season 1
The Sticky
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
2 hours 54 minutes
Series rating
6.9
Rate
13
votes
7
IMDb
"The Sticky" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Petiole
Season 1
Episode 1
6 December 2024
Insertion Point
Season 1
Episode 2
6 December 2024
Margins
Season 1
Episode 3
6 December 2024
Teeth
Season 1
Episode 4
6 December 2024
Blade
Season 1
Episode 5
6 December 2024
Apex
Season 1
Episode 6
6 December 2024
TV series release schedule
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