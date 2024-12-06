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The Sticky 2024, season 1

The Sticky season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Sticky Seasons Season 1
The Sticky
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 54 minutes

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7 IMDb

"The Sticky" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Petiole
Season 1 Episode 1
6 December 2024
Insertion Point
Season 1 Episode 2
6 December 2024
Margins
Season 1 Episode 3
6 December 2024
Teeth
Season 1 Episode 4
6 December 2024
Blade
Season 1 Episode 5
6 December 2024
Apex
Season 1 Episode 6
6 December 2024
TV series release schedule
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