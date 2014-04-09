Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Your Inner Fish 2014, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Your Inner Fish
Seasons
Season 1
Der Fisch in uns
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
9 April 2014
Production year
2014
Number of episodes
3
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
8.5
Rate
12
votes
8.7
IMDb
"Your Inner Fish" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Your Inner Fish
Season 1
Episode 1
9 April 2014
Your Inner Reptile
Season 1
Episode 2
16 April 2014
Your Inner Monkey
Season 1
Episode 3
23 April 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree