Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
All at Sea 2013 - 2015 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
All at Sea
Seasons
Season 1
All at Sea
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
25 September 2013
Production year
2013
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
7.1
Rate
13
votes
7.4
IMDb
"All at Sea" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Seagull
Season 1
Episode 1
25 September 2013
Vase
Season 1
Episode 2
2 October 2013
Artist
Season 1
Episode 3
9 October 2013
Alien
Season 1
Episode 4
16 October 2013
Biscuits
Season 1
Episode 5
23 October 2013
Carwash
Season 1
Episode 6
30 October 2013
Gymnast
Season 1
Episode 7
6 November 2013
Piano
Season 1
Episode 8
13 November 2013
Rabbit
Season 1
Episode 9
20 November 2013
Bee Boy
Season 1
Episode 10
27 November 2013
Dog
Season 1
Episode 11
4 December 2013
Chips
Season 1
Episode 12
11 December 2013
Murderer
Season 1
Episode 13
18 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree