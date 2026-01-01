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Evgenios Kakolyris Evgenios Kakolyris
Kinoafisha Persons Evgenios Kakolyris

Evgenios Kakolyris

Evgenios Kakolyris

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Pressure 7.5
Pressure (2026)

Filmography

Pressure 7.5
Pressure Pressure
Drama, War, History 2026, Great Britain
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