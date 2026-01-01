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Natalie Stavola
Natalie Stavola
Kinoafisha
Persons
Natalie Stavola
Natalie Stavola
Natalie Stavola
Actor type
Romantic actress
Popular Films
7.7
Pregnant by My Ex's Professor Dad
(2025)
Filmography
7.7
Pregnant by My Ex's Professor Dad
Romantic,
2025, USA
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