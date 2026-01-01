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Nicolas Phongpheth Nicolas Phongpheth
Kinoafisha Persons Nicolas Phongpheth

Nicolas Phongpheth

Nicolas Phongpheth

Date of Birth
1 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Director
Actor type
Science-fiction hero, Action hero, Dramatic actor

Popular Films

Lucy 6.9
Lucy (2014)
VTC 0.0
VTC (2021)

Filmography

VTC
VTC
Drama, Thriller 2021, France
Lucy 6.9
Lucy Lucy
Sci-Fi, Action 2014, France
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