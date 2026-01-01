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Nicolas Phongpheth
Nicolas Phongpheth
Kinoafisha
Persons
Nicolas Phongpheth
Nicolas Phongpheth
Nicolas Phongpheth
Date of Birth
1 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Director
Actor type
Science-fiction hero
,
Action hero
,
Dramatic actor
Popular Films
6.9
Lucy
(2014)
0.0
VTC
(2021)
Filmography
VTC
Drama, Thriller
2021, France
6.9
Lucy
Lucy
Sci-Fi, Action
2014, France
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