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Nayla Sakhi
Nayla Sakhi
Kinoafisha
Persons
Nayla Sakhi
Nayla Sakhi
Nayla Sakhi
Occupation
Actress
Actor type
Horror actress
,
Thriller heroine
,
Dramatic actress
Popular Films
6.0
Waktu Maghrib 2
(2025)
5.5
Sakaratul Maut
(2024)
Filmography
6
Waktu Maghrib 2
Waktu Maghrib 2
Horror, Detective, Thriller
2025, Indonesia
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5.5
Sakaratul Maut
Sakaratul Maut
Drama, Horror, Thriller
2024, Indonesia
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