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Elise Kibler Elise Kibler
Kinoafisha Persons Elise Kibler

Elise Kibler

Elise Kibler

Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Dramatic actress, Action heroine, Thriller heroine

Popular Films

Union County 6.7
Union County (2026)
The Sunlit Night 6.1
The Sunlit Night (2019)
The Equalizer 5.5
The Equalizer (2021)

Filmography

American Classic
American Classic
Comedy, Sitcom 2026, USA
Union County 6.7
Union County Union County
Drama 2026, USA
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The Equalizer 5.5
The Equalizer
Action, Thriller, Drama, Detective 2021, USA
The Sunlit Night 6.1
The Sunlit Night The Sunlit Night
Drama 2019, Germany / Norway
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