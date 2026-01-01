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Elise Kibler
Elise Kibler
Kinoafisha
Persons
Elise Kibler
Elise Kibler
Elise Kibler
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
,
Thriller heroine
Popular Films
6.7
Union County
(2026)
6.1
The Sunlit Night
(2019)
5.5
The Equalizer
(2021)
Filmography
American Classic
Comedy, Sitcom
2026, USA
6.7
Union County
Union County
Drama
2026, USA
Watch trailer
5.5
The Equalizer
Action, Thriller, Drama, Detective
2021, USA
6.1
The Sunlit Night
The Sunlit Night
Drama
2019, Germany / Norway
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