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Eko Budi Antara
Eko Budi Antara
Kinoafisha
Persons
Eko Budi Antara
Eko Budi Antara
Eko Budi Antara
Occupation
Actor, Producer
Actor type
Horror actor
,
Thriller hero
Popular Films
6.2
Respati
(2024)
6.0
Waktu Maghrib 2
(2025)
Filmography
6
Waktu Maghrib 2
Waktu Maghrib 2
Horror, Detective, Thriller
2025, Indonesia
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6.2
Respati
Malam Pencabut Nyawa
Horror
2024, Indonesia / South Korea
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