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Marina Pravkina
Marina Pravkina
Kinoafisha
Persons
Marina Pravkina
Marina Pravkina
Marina Pravkina
Date of Birth
17 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
4.6
Amazonki
(2011)
0.0
Pod maskoj lyubvi
(2025)
Filmography
Pod maskoj lyubvi
Drama, Romantic,
2025, Russia
4.6
Amazonki
Comedy, Crime
2011, Russia
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