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Marina Pravkina Marina Pravkina
Kinoafisha Persons Marina Pravkina

Marina Pravkina

Marina Pravkina

Date of Birth
17 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Amazonki 4.6
Amazonki (2011)
Pod maskoj lyubvi 0.0
Pod maskoj lyubvi (2025)

Filmography

Pod maskoj lyubvi
Pod maskoj lyubvi
Drama, Romantic, 2025, Russia
Amazonki 4.6
Amazonki
Comedy, Crime 2011, Russia
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