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Magi Azarzar
Magi Azarzar
Kinoafisha
Persons
Magi Azarzar
Magi Azarzar
Magi Azarzar
Date of Birth
10 September 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.5
False Flag
(2015)
0.0
No One is Leaving Palo Alto
(2024)
Filmography
No One is Leaving Palo Alto
Drama, Crime, Detective
2024, Israel
7.5
False Flag
Drama, Thriller
2015, Israel
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