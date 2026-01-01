Menu
Margarita Borisova
Date of Birth
3 February 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
The Adventurer
Popular Films
6.7
Semyon Dezhnev
(1983)
Filmography
6.7
Semyon Dezhnev
Semen Dezhnev
Adventure
1983, USSR
