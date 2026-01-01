Margarita Borisova

Menu
Date of Birth
3 February 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
The Adventurer

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Semyon Dezhnev 6.7
Semyon Dezhnev Semen Dezhnev
Adventure 1983, USSR
