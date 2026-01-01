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Eric Curtis Johnson
Eric Curtis Johnson
Kinoafisha
Persons
Eric Curtis Johnson
Eric Curtis Johnson
Eric Curtis Johnson
Date of Birth
20 December 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.6
Home For Christmas
(2019)
Filmography
7.6
Home For Christmas
Drama, Comedy, Romantic
2019, Norway
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