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Kuanysh Kudaibergen
Kuanysh Kudaibergen
Kinoafisha
Persons
Kuanysh Kudaibergen
Kuanysh Kudaibergen
Kuanysh Kudaibergen
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Action hero
Popular Films
8.4
Adam Bol
(2024)
0.0
Тренер аға
(2026)
0.0
Nurikamal
(2024)
Filmography
Тренер аға
Drama, Sport
2026, Kazakhstan
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
8.4
Adam Bol
Adam Bol
Action, Comedy
2024, Kazakhstan / Nigeria
Nurikamal
Nurikamal
Drama
2024, Kazakhstan
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