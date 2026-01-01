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Filmography
Eleanor Williams
Eleanor Williams
Kinoafisha
Persons
Eleanor Williams
Eleanor Williams
Eleanor Williams
Actor type
Science-fiction hero
,
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
3.5
Lumina
(2024)
0.0
The Witness
(2026)
Filmography
The Witness
Drama, Crime
2026, Great Britain
3.5
Lumina
Lumina
Sci-Fi, Thriller
2024, Canada / USA
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