Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Nikolay Baloban
Nikolay Baloban
Kinoafisha
Persons
Nikolay Baloban
Nikolay Baloban
Nikolay Baloban
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.7
Nastoyashchij
(2023)
7.2
Tkachevy na svyazi
(2024)
5.2
Dopolnitelnyy urok
(2022)
Filmography
7.2
Tkachevy na svyazi
Comedy
2024, Russia
7.7
Nastoyashchij
Drama, Crime
2023, Russia
5.2
Dopolnitelnyy urok
Dopolnitelnyy urok
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Zavtra utrom
Zavtra utrom
Drama, Comedy, Sport
2016, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree