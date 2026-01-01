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Nikolay Baloban Nikolay Baloban
Kinoafisha Persons Nikolay Baloban

Nikolay Baloban

Nikolay Baloban

Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Nastoyashchij 7.7
Nastoyashchij (2023)
Tkachevy na svyazi 7.2
Tkachevy na svyazi (2024)
Dopolnitelnyy urok 5.2
Dopolnitelnyy urok (2022)

Filmography

Tkachevy na svyazi 7.2
Tkachevy na svyazi
Comedy 2024, Russia
Nastoyashchij 7.7
Nastoyashchij
Drama, Crime 2023, Russia
Dopolnitelnyy urok 5.2
Dopolnitelnyy urok Dopolnitelnyy urok
Drama 2022, Russia
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Zavtra utrom
Zavtra utrom Zavtra utrom
Drama, Comedy, Sport 2016, Russia
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