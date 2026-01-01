Menu
Mariya Lopatina
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Tyuremnyj dnevnik (2025)
Dzhonni (2023)
Teatr v kino: Voskresenie (2025)

Filmography

Genre
Year
Drama, Thriller 2025, Russia
Teatr v kino: Voskresenie
Theatrical 2025, Russia
Tickets
Voskresenie
Drama 2025, Russia
Dzhonni 3.7
Comedy, Music 2023, Russia
Watch trailer
