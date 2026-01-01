Menu
Mariya Lopatina
Mariya Lopatina
Mariya Lopatina
Mariya Lopatina
Mariya Lopatina
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
3.9
Tyuremnyj dnevnik
(2025)
3.7
Dzhonni
(2023)
0.0
Teatr v kino: Voskresenie
(2025)
3.9
Tyuremnyj dnevnik
Drama, Thriller
2025, Russia
Teatr v kino: Voskresenie
Theatrical
2025, Russia
Tickets
Voskresenie
Voskresenie
Drama
2025, Russia
3.7
Dzhonni
Dzhonni
Comedy, Music
2023, Russia
Watch trailer
