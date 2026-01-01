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Nathaniel Amranian
Nathaniel Amranian
Kinoafisha
Persons
Nathaniel Amranian
Nathaniel Amranian
Nathaniel Amranian
Actor type
Science-fiction hero
Popular Films
5.4
Timescape
(2022)
Filmography
5.4
Timescape
Timescape
Sci-Fi, Family
2022, Canada / USA
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