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Yuliya Zhigalina
Yuliya Zhigalina
Kinoafisha
Persons
Yuliya Zhigalina
Yuliya Zhigalina
Yuliya Zhigalina
Date of Birth
28 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
0.0
Dom s syurprizom
(2009)
0.0
Recept schastya
(2024)
0.0
Klyuch k ego serdcu
(2016)
Filmography
Recept schastya
Romantic,
2024, Russia
Klyuch k ego serdcu
Romantic,
2016, Russia
Derevenskij roman
Drama, Romantic
2016, Russia
Lyubov v rozyske
Comedy, Romantic, Detective,
2015, Russia
Oskolki schastya
Drama, Romantic,
2015, Russia
Oskolki schastya 2
Drama, Romantic,
2015, Russia
Test na lyubov
Drama, Comedy, Romantic
2013, Ukraine
Dom s syurprizom
Comedy, Crime, Romantic
2009, Russia
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