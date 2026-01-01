Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yuliya Zhigalina Yuliya Zhigalina
Kinoafisha Persons Yuliya Zhigalina

Yuliya Zhigalina

Yuliya Zhigalina

Date of Birth
28 July 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Dom s syurprizom 0.0
Dom s syurprizom (2009)
Recept schastya 0.0
Recept schastya (2024)
Klyuch k ego serdcu 0.0
Klyuch k ego serdcu (2016)

Filmography

Recept schastya
Recept schastya
Romantic, 2024, Russia
Klyuch k ego serdcu
Klyuch k ego serdcu
Romantic, 2016, Russia
Derevenskij roman
Derevenskij roman
Drama, Romantic 2016, Russia
Lyubov v rozyske
Lyubov v rozyske
Comedy, Romantic, Detective, 2015, Russia
Oskolki schastya
Oskolki schastya
Drama, Romantic, 2015, Russia
Oskolki schastya 2
Oskolki schastya 2
Drama, Romantic, 2015, Russia
Test na lyubov
Test na lyubov
Drama, Comedy, Romantic 2013, Ukraine
Dom s syurprizom
Dom s syurprizom
Comedy, Crime, Romantic 2009, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more