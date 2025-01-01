Menu
Anastasija Stockaja
Date of Birth
7 October 1982
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra

Dni Angela 0.0
Dni Angela (2003)
Oboyudnoe soglasie 0.0
Oboyudnoe soglasie (2022)

Genre
Year
Oboyudnoe soglasie
Drama 2022, Russia
Dni Angela
Romantic, Comedy 2003, Russia
