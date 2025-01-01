Menu
Anastasija Stockaja
Anastasija Stockaja
Anastasija Stockaja
Anastasija Stockaja
Date of Birth
7 October 1982
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
0.0
Dni Angela
(2003)
0.0
Oboyudnoe soglasie
(2022)
Filmography
Oboyudnoe soglasie
Drama
2022, Russia
Dni Angela
Romantic, Comedy
2003, Russia
