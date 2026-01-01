Menu
Marchánt Davis
Marchánt Davis
Date of Birth
1 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
7.4
Reality
(2023)
5.9
The Day Shall Come
(2019)
5.1
Tuscaloosa
(2019)
7.4
Reality
Reality
Drama
2023, USA
Watch trailer
5.9
The Day Shall Come
The Day Shall Come
Comedy
2019, USA / Great Britain
5.1
Tuscaloosa
Tuscaloosa
Drama
2019, USA
