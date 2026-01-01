Menu
Marchánt Davis
Date of Birth
1 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Reality 7.4
Reality Reality
Drama 2023, USA
The Day Shall Come 5.9
The Day Shall Come The Day Shall Come
Comedy 2019, USA / Great Britain
Tuscaloosa 5.1
Tuscaloosa Tuscaloosa
Drama 2019, USA
