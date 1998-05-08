Menu
Maria Zolotukhina
Date of Birth
8 May 1998
Age
27 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.6
Pravednik
(2023)
Filmography
Genre
All
Drama
History
War
Year
All
2023
All
1
Films
1
Actress
1
7.6
Pravednik
Pravednik
War, Drama, History
2023, Russia
Watch trailer
