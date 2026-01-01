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Yana Rudkovskaya
Yana Rudkovskaya
Kinoafisha
Persons
Yana Rudkovskaya
Yana Rudkovskaya
Yana Rudkovskaya
Date of Birth
2 January 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
0.0
STS zazhigaet superzvezdu!
(2007)
0.0
YanaSuper
(2019)
Filmography
YanaSuper
Reality-TV
2019, Russia
STS zazhigaet superzvezdu!
Reality-TV
2007, Russia
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