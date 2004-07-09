Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alexander Sladek
Alexander Sladek
Kinoafisha
Persons
Alexander Sladek
Alexander Sladek
Alexander Sladek
Date of Birth
9 July 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
4.8
Family Dinner
(2022)
Filmography
Genre
All
Detective
Drama
Horror
Year
All
2022
All
1
Films
1
Actor
1
4.8
Family Dinner
Family Dinner
Drama, Horror, Detective
2022, Austria
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree