Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alexander Sladek
Alexander Sladek Alexander Sladek
Kinoafisha Persons Alexander Sladek

Alexander Sladek

Alexander Sladek

Date of Birth
9 July 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Family Dinner 4.8
Family Dinner (2022)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actor 1
Family Dinner 4.8
Family Dinner Family Dinner
Drama, Horror, Detective 2022, Austria
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more