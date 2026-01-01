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Nick Basta
Nick Basta Nick Basta
Kinoafisha Persons Nick Basta

Nick Basta

Nick Basta

Actor type
Dramatic actor, Horror actor, Thriller hero

Popular Films

Banshee Origins 8.3
Banshee Origins (2013)
Harriet 6.6
Harriet (2019)
FBI: International 6.4
FBI: International (2021)

Filmography

Tales of the Walking Dead 5.8
Tales of the Walking Dead
Horror, Drama, Sci-Fi 2022, USA
FBI: International 6.4
FBI: International
Drama, Crime 2021, USA
Where's Rose 5
Where's Rose Where's Rose
Horror, Thriller 2021, USA
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Harriet 6.6
Harriet Harriet
Biography, Drama, History 2019, USA
Banshee Origins 8.3
Banshee Origins
Drama, 2013, USA
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