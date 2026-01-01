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Nick Basta
Nick Basta
Kinoafisha
Persons
Nick Basta
Nick Basta
Nick Basta
Actor type
Dramatic actor
,
Horror actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.3
Banshee Origins
(2013)
6.6
Harriet
(2019)
6.4
FBI: International
(2021)
Filmography
5.8
Tales of the Walking Dead
Horror, Drama, Sci-Fi
2022, USA
6.4
FBI: International
Drama, Crime
2021, USA
5
Where's Rose
Where's Rose
Horror, Thriller
2021, USA
Watch trailer
6.6
Harriet
Harriet
Biography, Drama, History
2019, USA
8.3
Banshee Origins
Drama,
2013, USA
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