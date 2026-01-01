Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Vorozhishcheva
Marina Vorozhishcheva
Kinoafisha
Persons
Marina Vorozhishcheva
Marina Vorozhishcheva
Marina Vorozhishcheva
Date of Birth
7 April 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Romantic actress
Popular Films
7.8
Offlayn
(2022)
7.8
Bar «Odin zvonok»
(2025)
7.2
Aksentev
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Children's
Comedy
Crime
Detective
Documentary
Drama
Fantasy
History
Romantic
Thriller
War
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2018
2015
2014
2013
All
17
Films
4
TV Shows
13
Actress
17
Dubrovskij. Russkij Zorro
History, Adventure
2026, Russia
7.8
Bar «Odin zvonok»
Thriller, Detective
2025, Russia
6.3
Hirurg
Drama, Thriller
2025, Russia
Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Documentary
2025, Russia
5.6
El Ruso
Detective, Romantic
2024, Argentina/Russia
6.9
Zolotoe dno
Drama
2024, Russia
6.1
Bibliotekar
Fantasy, Thriller
2023, Russia
7.8
Offlayn
Thriller, Detective, Drama
2022, Russia
6
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime
2022, Russia
7.2
Aksentev
Detective
2022, Russia
6.7
Zastupniki
Drama
2020, Russia
6.9
Sem par nechistykh
Sem par nechistykh
Drama, War, Adventure
2018, Russia
Watch trailer
S lyubimymi ne rasstayutsya
Romantic
2015, Russia
Dom spyaschih krasavic
Drama, Romantic
2014, Ukraine
6.2
Eto tvoy den
Eto tvoy den
Children's
2013, Russia
Watch trailer
6
Zapakh vereska
Zapakh vereska
Comedy
2013, Russia
Chudotvornaya
Romantic, Adventure
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree