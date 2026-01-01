Menu
Marina Vorozhishcheva
Date of Birth
7 April 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Romantic actress

Popular Films

Offlayn 7.8
Offlayn (2022)
Bar «Odin zvonok» 7.8
Bar «Odin zvonok» (2025)
Aksentev 7.2
Aksentev (2022)

Filmography

Genre
Year
Dubrovskij. Russkij Zorro
History, Adventure 2026, Russia
Bar «Odin zvonok» 7.8
Bar «Odin zvonok»
Thriller, Detective 2025, Russia
Hirurg 6.3
Hirurg
Drama, Thriller 2025, Russia
Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Documentary 2025, Russia
El Ruso 5.6
El Ruso
Detective, Romantic 2024, Argentina/Russia
Zolotoe dno 6.9
Zolotoe dno
Drama 2024, Russia
Bibliotekar 6.1
Bibliotekar
Fantasy, Thriller 2023, Russia
Offlayn 7.8
Offlayn
Thriller, Detective, Drama 2022, Russia
Zveroboy 6
Zveroboy
Detective, Thriller, Crime 2022, Russia
Aksentev 7.2
Aksentev
Detective 2022, Russia
Zastupniki 6.7
Zastupniki
Drama 2020, Russia
Sem par nechistykh 6.9
Sem par nechistykh
Drama, War, Adventure 2018, Russia
S lyubimymi ne rasstayutsya
Romantic 2015, Russia
Dom spyaschih krasavic
Dom spyaschih krasavic
Drama, Romantic 2014, Ukraine
Eto tvoy den 6.2
Eto tvoy den
Children's 2013, Russia
Zapakh vereska 6
Zapakh vereska
Comedy 2013, Russia
Chudotvornaya
Romantic, Adventure , Russia
