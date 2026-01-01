Andrea Eckerbom

Menu
Date of Birth
1 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.3
Teddybjørnens jul
(2022)
5.9
Forgotten Christmas
(2019)
Filmography
6.3
Teddybjørnens jul
Teddybjørnens jul
Family
2022, Norway
Watch trailer
5.9
Forgotten Christmas
Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
Drama, Family, Fantasy
2019, Norway
