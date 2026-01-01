Menu
Andrea Eckerbom
Date of Birth
1 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Teddybjørnens jul (2022)
Forgotten Christmas (2019)

Filmography

Teddybjørnens jul 6.3
Family 2022, Norway
Forgotten Christmas 5.9
Drama, Family, Fantasy 2019, Norway
