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Mikhail Marfin
Mikhail Marfin
Kinoafisha
Persons
Mikhail Marfin
Mikhail Marfin
Mikhail Marfin
Date of Birth
14 September 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actor
Popular Films
5.8
Ivanovy
(2016)
2.4
Lyuba, deti i zavod
(2005)
0.0
Ubojnaa liga
(2007)
Filmography
5.8
Ivanovy
Ivanovy
Drama
2016, Russia
Ubojnaa liga
Comedy, Reality-TV
2007, Russia
2.4
Lyuba, deti i zavod
Comedy
2005, Russia
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