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Yana Klimova-Yusupova
Yana Klimova-Yusupova
Kinoafisha
Persons
Yana Klimova-Yusupova
Yana Klimova-Yusupova
Yana Klimova-Yusupova
Date of Birth
30 September 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
8.5
OnlyHuman
(2022)
6.4
Pokhodu lyubov
(2024)
Filmography
6.4
Pokhodu lyubov
Pokhodu lyubov
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
8.5
OnlyHuman
OnlyHuman
Drama
2022, Russia
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