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Yana Klimova-Yusupova
Yana Klimova-Yusupova Yana Klimova-Yusupova
Kinoafisha Persons Yana Klimova-Yusupova

Yana Klimova-Yusupova

Yana Klimova-Yusupova

Date of Birth
30 September 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

OnlyHuman 8.5
OnlyHuman (2022)
Pokhodu lyubov 6.4
Pokhodu lyubov (2024)

Filmography

Pokhodu lyubov 6.4
Pokhodu lyubov Pokhodu lyubov
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
OnlyHuman 8.5
OnlyHuman OnlyHuman
Drama 2022, Russia
Watch trailer
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