Alena Dolgolenko
Filmography

Genre
Year
All 8 Films 6 TV Shows 2 Actress 8
Ruslan i Lyudmila Ruslan i Lyudmila
Fantasy 2027, Russia
Ya prizrak
Comedy 2026, Russia
Urok
Urok
Drama 2025, Russia
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina 7
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama 2025, Russia
Vsem vetram nazlo
Vsem vetram nazlo
Romantic 2024, Russia
Yolki 11 6
Yolki 11 Yolki 11
Comedy 2024, Russia
Legendy Orlyonka 6.1
Legendy Orlyonka Legendy Orlyonka
Detective, Fantasy 2021, Russia
Zolotaya dyuna
Adventure 2021, Russia
