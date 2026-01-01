Menu
Maria Kiselyova
Date of Birth
28 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra
Height
174 cm (5 ft 9 in)

Popular Films

Na vyhod! 0.0
Na vyhod! (2023)
Slaboe zveno 0.0
Slaboe zveno (2001)
Semejnye igry. Bitva za olimp 0.0
Semejnye igry. Bitva za olimp (2024)

Filmography

Genre
Year
Semejnye igry. Bitva za olimp
Semejnye igry. Bitva za olimp
Reality-TV 2024, Russia
Na vyhod!
Na vyhod!
Reality-TV 2023, Russia
Slaboe zveno
Slaboe zveno
Reality-TV 2001, Russia
