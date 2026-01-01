Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Maria Kiselyova
Date of Birth
28 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra
Height
174 cm (5 ft 9 in)
Na vyhod!
Slaboe zveno
Semejnye igry. Bitva za olimp
Filmography
Semejnye igry. Bitva za olimp
Reality-TV
2024, Russia
Na vyhod!
Reality-TV
2023, Russia
Slaboe zveno
Reality-TV
2001, Russia
